Un budget, pour seulement 3 mois !

La Tunisie aura sa loi de finance (LF) pour l’exercice 2021. Au forceps et sous pressions, la LF est en effet passée après plus d’une navette entre La Kasbah et Le Bardo. « Dans sa version définitive, le budget de l’Etat de 2021 a été ramené de 52.6 à 51,8 milliards de dinars. Pour financer ce budget, l’Etat va emprunter 18,7 milliards de dinars en 2021 (au lieu de 19,6) », commente l’expert-comptable Walid Ben Salah. La commission des finances de l’ARP demandait au gouvernement Mechichi un effort de baisse des dépenses. Le gouvernement n’en assurera que le minimum, sans vraiment rien changer à l’essentiel.

Le budget 2021, restera un budget à crédit. « Il y a un changement majeur qui a été apporté à la répartition de cet endettement. En effet, l’endettement extérieur a été ramené de 16,6 à 13 milliards de dinars et l’endettement intérieur a été quasiment doublé pour atteindre 5,6 milliards de dinars…Ce qui va contribuer davantage à l’asséchement des liquidités dans le secteur financier et à priver l’économie réelle productive (déjà en difficulté) de financements importants », commente encore Walid Ben Salah. On attendra alors le commentaire de la BCT qui aura, bien malgré elle, la charge de refinancer l’assèchement de liquidités dont parlait l’expert. Sous différentes pressions, et notamment celle de devoir donner les clés de la bourse du budget, faute d’accord de l’ARP en séance plénière, au chef de l’Etat, la LF 2021 a ainsi été adoptée.

Ce qui ne sera dit que plus tard, c’est que si le gouvernement Mechichi a remporté le round du marathon budgétaire, il va lui falloir présenter une loi de finance complémentaire avant fin mars 2010. Et de fait, ce qui s’était passé devant les députés, plus occupés à se disputer et à s’invectiver qu’à discuter chiffres et réformes, les chiffres sur les financements ne sont pas définitifs pour 2021, et la LF 21 ne servira que pour une période de trois mois seulement.

Pour avoir de quoi terminer l’année, le gouvernement Mechichi, et notamment son super-ministre de l’Economie qui aura ainsi démontré les limites de son génie financier, devront attendre la conclusion d’un nouvel accord avec le FMI. Or, ce dont nous sommes jusque-là sûrs à Africanmanager, c’est qu’autorités tunisiennes et FMI n’auront manifestement cette semaine qui débute qu’une « mission virtuelle pour la consultation au titre de l’article IV-2020, après deux années d’absence, c’est-à-dire depuis 2018 ». On rappelle aussi que « les missions de l’article IV du FMI, sont de simples missions de surveillance régulières pour les 190 pays membres du Fonds, et qui ne discutent pas de financement ». Conclusion, le FMI, ce ne sera pas demain la veille !

Que resterait-il donc à faire ? Certainement, comme le fait Hichem Mechichi en France, aller tendre la main aux aides, comme le faisaient beaucoup de présidents africains, pendant les années 70 avec Monsieur Afrique, Jacques Foccart, faisant la queue pour avoir de quoi boucler leurs budgets. Il devra alors donner des concessions, en contrepartie des aides à donner et elles ne seront certainement pas en milliards d’euros.

Autrement, le chef du gouvernement tunisien aura à décider une ou deux rapides privatisations d’entreprises publiques, et la RNTA est actuellement la plus rentable à la vente, passer des accords avec l’UGTT sur le projet de relance économique, arriver à mieux gérer et pourquoi pas maîtriser les mouvements sociaux (1025 pour le seul mois de novembre 2020), et enfin formuler le vœu (qui reste pieux) que la Tunisie commence bien sûr à sortir de la crise sanitaire. Les prochains six mois seront très difficiles pour la Tunisie, et ce n’est ni un changement de gouvernement, ni même de nouvelles élections, qui sauveraient l’économie du pays. Les solutions sont connues. Tout le monde les connaît, et tout le monde les évite.