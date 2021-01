La bonne réalisation de TPR malgré la crise, et qui investit toujours

Malgré l’impact de la crise sanitaire et l’arrêt de l’activité pendant la période de confinement Mars et Avril 2020, la société TPR spécialisée en produits de aluminium profilé, a réussi à atteindre un chiffre d’affaires global au 31/12/2020 de 138 884 679DT contre 159 569 417DT au 31/12/2019, soit une baisse de (‐13%) considérée comme une bonne réalisation comparée aux importantes baisses des revenus enregistrées en Tunisie et dans le monde.

Les investissements financiers de l’entreprise, ne se sont pas pour autant arrêtés. Ils s’élèvent à 2 998 200 DT au 31/12/2020, TPR a participé dans le capital des trois sociétés détaillées comme suit :

‐ 999 400 DT dans le capital de la société TPR GLASS spécialisée dans le façonnage et la transformation de verre plat,

‐ 999 400 DT dans le capital de la société TPR COLOR spécialisée dans le traitement de surface de profiles en aluminium par thermo laquage.

‐ 999 400 DT dans le capital de la société TPR ANODAL spécialisée dans le traitement de surface de profiles en aluminium par Oxydation anodique. Ces sociétés sont implantées à Béja.

Au 31/12/2020, l’endettement total de la société a augmenté de (+9%), soit 50 541 633DT au 31/12/2020 contre 46 392 092DT au 31/12/2019. Cette hausse est due essentiellement à l’augmentation des crédits à Moyen et Long Terme. Au 31/12/2020 aussi, les placements s’élèvent à 57 700 000DT contre 32 700 000DT au 31/12/2019.