L’Égypte et l’Éthiopie rejoignent officiellement les BRICS

L’adhésion de l’Égypte et de l’Éthiopie aux BRICS est officiellement entrée en vigueur lundi.

Les 2 pays ont été invités, aux cotés de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de l’Iran, à rejoindre le groupe en août 2023, après le 15e sommet des BRICS qui s’est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Composés à l’origine du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, les BRICS, plateforme importante de coopération entre les marchés émergents et les pays en développement, ont reçu de nombreuses demandes d’adhésion ces dernières années, rappelle Africanews.

L’Argentine qui était l’un des six pays invités en août à rejoindre les BRICS, ne fera finalement pas partie du groupe des nouveaux membres.

Son nouveau président, l’ultralibéral Javier Milei, ne souhaite pas que son pays intègre le bloc.

