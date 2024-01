L’Egypte hausse le ton sur le corridor de Philadelphie

Le Caire a lancé un avertissement public à Israël lundi, indiquant que les liens entre les deux pays étaient menacés par le contrôle exercé par les forces israéliennes sur le corridor de Philadelphie, une étroite zone tampon de 14 kilomètres qui longe la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza.

« Il faut insister sur le fait que toute initiative israélienne dans ce sens menacerait gravement les relations égypto-israéliennes », a déclaré Diaa Rashwan, chef des services d’information de l’État , dans un communiqué.

« L’Égypte est capable de défendre ses intérêts et sa souveraineté sur son territoire et ses frontières, et ne les laissera pas entre les mains d’un groupe de dirigeants israéliens extrémistes qui cherchent à entraîner la région dans un état de conflit et d’instabilité.

Rashwan a déclaré que les accusations israéliennes selon lesquelles il n’avait pas réussi à sécuriser cette frontière étaient fausses, expliquant que l’armée égyptienne avait détruit plus de 1 500 tunnels dans cette région et construit une barrière de béton de 12 pieds le long de cette zone tampon, dont la moitié était souterraine.

« Il y a trois barrières entre le Sinaï et la ville palestinienne de Rafah, avec lesquelles toute opération de contrebande est impossible, que ce soit en surface ou sous terre », a déclaré Rashwan.

« L’Égypte jouit d’une souveraineté totale sur son territoire et contrôle l’ensemble de ses frontières nord-est », a-t-il ajouté.

La poursuite de ces mensonges par Israël vise à légitimer sa tentative d’occuper le « corridor de Philadelphie »

« Le Caire considère également tout déplacement forcé de Palestiniens de Gaza vers le Sinaï comme une « ligne rouge » à ne pas franchir.