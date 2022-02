L’Égypte prend en charge les touristes russes et ukrainiens bloqués

L’Égypte, qui accueille chaque année des centaines de milliers de Russes et d’Ukrainiens dans ses hôtels sur la mer Rouge, a annoncé garantir le séjour des touristes venus de ces deux pays désormais en guerre jusqu’à un « retour sécurisé ».

De nombreuses compagnies aériennes ont cessé de voler vers l’Ukraine avant même le début des combats tandis que jeudi les vols ont été annulés depuis les aéroports des grandes villes du sud de la Russie, à proximité de l’Ukraine.

Après six ans d’interruption, les vols directs depuis la Russie vers Charm el-Cheikh et Hourghada sur la mer Rouge ont repris en 2021, redonnant un espoir au secteur touristique égyptien – qui emploie deux millions de personnes et génère plus de 10% du PIB – en berne depuis le Printemps arabe en 2011 et qui, au moment où il se relevait, a subi de plein fouet les restrictions de voyage pour combattre la Covid-19.

De très nombreux touristes ukrainiens ont également leurs habitudes dans ces stations balnéaires spécialistes des formules en pension complète dans d’immenses complexes en bord de mer, qui accueillent 65% des touristes visitant l’Égypte.