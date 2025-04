L’Égypte présente une nouvelle proposition de cessez-le-feu visant une trêve de 5 ans entre Israël et Hamas

L’Égypte aurait préparé une nouvelle proposition d’accord de cessez-le-feu pour les otages, qui devrait être présentée à Israël et au Hamas d’ici la fin de la semaine, selon un rapport publié jeudi par la chaîne saoudienne Asharq News, citant des sources familières avec le sujet.

La nouvelle proposition répondra aux demandes d’Israël et de Hamas de manière « équilibrée » et visera à établir une trêve à long terme entre les deux parties, qui pourrait durer entre cinq et sept ans, d’après la même source.

Pour garantir une trêve entre les deux parties, l’accord impliquerait des garanties de la part des parties régionales et internationales afin « d’assurer le respect des obligations mutuelles », ajoute le rapport.

La nouvelle proposition a été préparée par l’Égypte en consultation et en coordination avec Qatar et l’actuelle administration américaine, affirment les sources du rapport.

Selon ces sources, « une fois qu’un accord-cadre aura été conclu, la situation sur le terrain sera rétablie et toutes les opérations militaires seront arrêtées ».

La proposition impliquerait la libération de tous les otages israéliens détenus par Hamas en échange d’un nombre de prisonniers palestiniens fixé d’un commun accord, selon le rapport.

Le rapport souligne que l’accord serait « subordonné à un cessez-le-feu immédiat et complet, à un retrait total des forces israéliennes de Gaza, au lancement du processus de reconstruction de Gaza et à la levée du blocus imposé depuis 2007 ».

En contrepartie, Israël attendrait de Hamas qu’il s’engage à respecter un cessez-le-feu de cinq ans et qu’il n’exerce plus de contrôle sur la bande de Gaza, a déclaré la source citée dans le rapport.

