L’Égypte propose un cessez-le-feu de 14 jours à Gaza et la libération de 40 otages par le Hamas

L’Égypte a proposé dimanche une nouvelle ébauche d’accord pour la libération des otages, qui verrait le Hamas libérer 40 Israéliens emmenés dans la bande de Gaza en échange d’une trêve de 14 jours, ont rapporté les médias israéliens et étrangers.

Selon la proposition du Caire, les forces israéliennes interrompraient toutes les opérations militaires et de renseignement dans la bande de Gaza pendant deux semaines en échange de la libération des 40 otages.

L’accord égyptien, présenté par des médias étrangers citant des responsables palestiniens comme un plan « en trois étapes » visant à mettre fin aux combats dans la bande de Gaza, prévoit également la libération de 120 prisonniers palestiniens des prisons israéliennes.

La deuxième étape de la proposition égyptienne comprend des négociations avec l’Autorité palestinienne dans l’espoir d’établir un gouvernement de sécurité d’urgence à Gaza impliquant différentes factions palestiniennes.

La troisième étape, selon les rapports, comprend une période prolongée de cessez-le-feu, le retour d’autres otages de Gaza et un éventuel retrait des forces israéliennes de l’enclave côtière.

Suite à la publication de la proposition égyptienne, une source israélienne a déclaré à Maariv que certains éléments de la proposition étaient inacceptables. Toutefois, a-t-on ajouté, « l’initiative égyptienne pourrait conduire à des négociations », selon The Jerusalem Post.

- Publicité-