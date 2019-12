L’Egypte soutient la position du Maroc sur la question du Sahara

La commission des affaires arabes du Parlement égyptien a salué cette semaine les relations égypto-marocaines et a appelé à traduire «ces relations fraternelles par davantage de coopération dans les domaines économique et commercial entre les deux pays».

Selon des informations annoncées par le média égyptien Youm7 et rapportées par Yabiladi, la commission a également «exprimé son soutien à la position marocaine sur le conflit du Sahara» et aux «efforts du royaume pour parvenir à une solution politique».

La commission a recommandé d’activer la coopération culturelle entre les deux pays à deux niveaux : «soutenir la culture marocaine pour atteindre l’Égypte, et encourager la culture égyptienne pour trouver une large place dans l’espace marocain».

La commission parlementaire égyptienne a également appelé à l’activation de la haute commission mixte entre les deux pays et d’autres commissions techniques «pour augmenter le volume du commerce et de la coopération économique, et conclure de nouveaux accords avec le Royaume du Maroc, notamment dans le domaine de la pêche». Et de rappeler que «les plages marocaines s’étendant sur la Méditerranée et l’océan Atlantique sont très riches en poissons».