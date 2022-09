Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, a souligné, lors d’une visite qu’i a effectuée, aujourd’hui, jeudi, au Centre national d’enseignement pour adultes, que l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le décrochage scolaire est une responsabilité nationale commune pour garantir le succès du modèle de développement escompté, selon un communiqué publié par le ministère.

Il a souligné, à cette occasion, la nécessité d’activer la nouvelle vision du ministère dans le domaine de l’éducation des adultes et de l’éradication de l’analphabétisme pour faire face à l’évolution préoccupante du taux d’analphabétisme en Tunisie et en vue de faire face à la propagation du phénomène du décrochage scolaire précoce.

le ministre a, lors de cette visite, pris connaissance des préparatifs de la célébration de la Journée internationale de l’alphabétisation prévu le 8 septembre courant à l’Université de Tunis pour l’apprentissage tout au long de la vie à la bourse du travail à Tunis, ainsi que du déroulement des activités du centre aux niveaux central et régional.

Le ministre a examiné avec le directeur général du Centre, Ali Falhi, les différents dossiers et les revendications des employés du secteur ainsi que les mécanismes permettant aux jeunes apprenants d’intégrer le marché du travail par la formation et la qualification professionnelles en obtenant des diplômes certifiées par le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

De son côté, le directeur général du centre a présenté le futur plan d’action de l’établissement en vue de trouver des solutions efficaces à l’analphabétisme ainsi que et les préparatifs en prévision du démarrage de la nouvelle année scolaire 2022/2023 .