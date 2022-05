L’électricité et le gaz plus chers: La Steg à contre-courant!

La Société tunisienne d’électricité et de gaz serait malavisée d’invoquer la guerre en Ukraine pour justifier sa dernière décision de propulser vers des niveaux inégalés ses tarifs pour l’unique et simple raison que cette majoration était dans le pipe puis finalisée depuis fin 2021, donc bien antérieure à l’invasion russe , et partant à ses retombées économiques mondiales. Toutefois , on pourrait concéder à la Steg la pertinence , toute relative, il est vrai, des répercussions de la décision algérienne de revoir ses relations gazières avec la Tunisie eu égard à l’explosion de la demande mondiale de gaz dont la Russie- éplorée par les sanctions occidentales- est un fournisseur majeur.

C’est une perspective qui nourrit bien des tourments, dont le secrétaire général de la fédération générale de l’électricité et du gaz, Abdelkader Jelassi, s’est fait l’écho en avertissant, que des agglomérations et des quartiers entiers risquent de se retrouver plongés dans l’obscurité, cet été, sous l’effet d’une « crise majeure » de l’électricité.

Dans une interview accordée à AfricanManager ar, il a fait savoir que la Tunisie dépend à hauteur de 99% de la production d’électricité à partir du gaz dont elle ne produite que 38%, alors que le reste est fourni par l’Algérie, sous forme de royalties, une redevance payée en contrepartie du passage du gazoduc algérien Transmed de même qu’à travers la Sonatrach sous forme de quantités supplémentaires livrées à la Steg, pendant les périodes de pointe , en particulier les mois de juillet et d’août.

Il est probable que la forte demande mondiale de gaz soit à l’origine de l’incapacité de l’Algérie de procurer à la Tunisie d’obtenir ces quantités additionnelles, contrairement aux années précédentes.

En fait, et pour cause de guerre, celle en cours entre la Russie et l’Ukraine, la compagnie italienne Eni et la société pétrolière publique algérienne Sonatrach ont convenu d accroître les flux de gaz de 9 milliards de mètres cubes supplémentaires par an d’ici 2023-2024, augmentant ainsi l’approvisionnement énergétique de l’Italie, qui dépendait auparavant de la Russie, étant noté que le gazoduc transméditerranéen, stratégiquement situé, sert à répondre aux en gaz naturel de l’Afrique du Nord et de l’Europe.

Les réserves prouvées de gaz naturel de l’Algérie s’élèvent à près de 2400 milliards de mètres cubes et contribuent à fournir environ 11 % du gaz utilisé en Europe, contre 47 % pour le gaz russe.

L’Algérie est le premier exportateur africain de gaz naturel et le septième au monde, mais en raison de la vieillissante infrastructure à moderniser et de l’augmentation de la consommation domestique, la marge de manœuvre est devenue limitée à cause de l’augmentation significative de ses exportations.

« Nous ne somme pas contre les énergies renouvelables » !

Dans un contexte annexe, le secrétaire général de la fédération générale de l’électricité et du gaz a précisé qu’il n’existe pas d’opposition à la tendance générale du pays à s’orienter vers les énergies renouvelables comme alternative au pétrole et au gaz.

Néanmoins, il a fait état du refus du syndicat de céder certaines activités de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz au secteur privé, soulignant que certaines activités devaient rester l’apanage et le monopole de l’entreprise nationale.

Pourtant, le gouvernement tunisien a à cœur d’augmenter la part de l’énergie solaire dans le mix électrique, en développant 3,8 gigawatts d’énergie solaire installée d’ici 2030, faisant passer la part des énergies renouvelables de 3% actuellement à 30% , à l’horizon de cette échancre.

Il est à noter qu’au début de cette année, le ministère tunisien de l’Industrie a donné son approbation pour la mise en œuvre de 5 centrales solaires, lesquelles développent une capacité d’environ 500 mégawatts, avec des contrats de construction et de gestion attribués à des producteurs d’électricité indépendants pour des périodes de plus de 20 ans, en coordination avec les entreprises françaises ENGIE, italienne Eni, norvégienne Scatec et chinoise TEPIA.