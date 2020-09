L’émir du Koweït est décédé à l’âge de 91 ans (mise à jour)

L’émir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmed al-Sabah, est mort à l’âge de 91 ans, selon les médias officiels.

Il devrait être remplacé par son demi-frère et prince héritier, Cheikh Nawaf al-Ahmed, âgé de 83 ans.

En juillet, le cheikh Sabah a été transporté par avion aux États-Unis pour y recevoir un traitement médical après avoir été opéré d’une maladie non spécifiée au Koweït.

Il dirigeait cet État arabe du Golfe, riche en pétrole, depuis 2006 et était à la tête de sa diplomatie pendant plus de 50 ans.

Il a été surnommé le « doyen de la diplomatie arabe » pour ses efforts visant à rétablir les relations avec les États qui ont soutenu l’Irak pendant la guerre du Golfe de 1990-1991, lorsque le Koweït a été envahi par les forces irakiennes.

L’émir a également souvent joué le rôle de médiateur dans des conflits régionaux, notamment dans l’impasse diplomatique actuelle entre l’Arabie saoudite, ses alliés et le Qatar.

Le Koweït s’est également abstenu d’intervenir dans la guerre civile en Syrie, accueillant plutôt plusieurs conférences de donateurs pour l’aide humanitaire.

Le cheikh Sabah est arrivé au pouvoir en janvier 2006, après que l’émir Cheikh Saad al-Abdullah a démissionné de son poste après seulement neuf jours de règne, le Parlement ayant décidé de le destituer pour raisons de santé.

Il avait été premier ministre sous le précédent émir, Cheikh Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, et pendant plusieurs années, il a été considéré comme le dirigeant de facto de l’Emirat.

Auparavant, il avait été ministre des affaires étrangères de 1963 à 1991 et de 1992 à 2003.

Le Koweït – qui compte 4,8 millions d’habitants, dont 3,4 millions d’étrangers – possède les sixièmes réserves de pétrole connues au monde et est un allié majeur des États-Unis.

Il est dirigé par la famille Sabah depuis 260 ans.

L’émir a le dernier mot en matière politique. Il a le pouvoir d’annuler ou de dissoudre le parlement et de convoquer des élections.