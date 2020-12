Al-Dhafiri salue le rôle de la Tunisie dans le règlement politique de la crise libyenne

L’ambassadeur du Koweït à Tunis , Ali Ahmad Al-Dhafiri, a exprimé le vœu que la prochaine période connaisse une nouvelle dynamique au niveau de l’échange de visites entre hauts responsables koweïtiens et tunisiens. Il a salué le rôle assuré par la Tunisie pour parvenir à un règlement politique de la crise libyenne.

Reçu jeudi par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi, le diplomate a mis en avant les relations de fraternité liant les deux pays.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères a, de son côté, exprimé sa satisfaction, du niveau de la concertation et de la coordination établies entre les deux pays et dans les instances régionales et internationales.

Cité dans un communiqué du département, il a salué la politique de modération adoptée par le Koweït, au service des questions arabes et ses efforts constructifs pour rétablir l’entente au sein du Conseil de coopération du Golfe.

Jerandi a mis l’accent sur la solidité des relations entre la Tunisie et le Koweït. Il a appelé à tirer le meilleur profit des opportunités qui s’offrent dans les deux pays pour élargir les domaines de coopération et se préparer de manière optimale aux prochaines échéances bilatérales.