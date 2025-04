L’enquête israélienne sur l’assassinat de secouristes à Gaza ne trouve « aucune preuve » d’exécution ! 

Une enquête sur les meurtres d’auxiliaires médicaux palestiniens qui ont suscité l’indignation de la communauté internationale n’a trouvé « aucune preuve à l’appui des allégations d’exécution », a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué.

« Ces allégations sont des calomnies et de fausses accusations à l’encontre des soldats [israéliens] », a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué.

L’armée israélienne n’a modifié sa version des faits qu’après l’apparition d’une vidéo contredisant son affirmation selon laquelle le convoi s’était approché « de manière suspecte ». La vidéo a révélé que le convoi – des ambulances, un camion de pompiers et un véhicule de l’ONU – était clairement identifié et que ses feux étaient allumés.

Le communiqué israélien a ajouté qu’un commandant adjoint serait licencié après que l’examen ait « identifié plusieurs manquements professionnels, des violations d’ordres et un manquement à l’obligation de rendre compte de l’incident ».

