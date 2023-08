L’enseignant universitaire Sami Dhibi, condamné en première instance à 3 mois de prison

Selon des médias locaux dont Radio Mosaïque FM et Radio Diwan FM, lundi 7 août, le Tribunal de première instance de Tunis a condamné à trois mois de prison ferme le poète et professeur universitaire Sami Dhibi, enseignant à l’Institut d’animation culturelle et de jeunesse de Bir el Bey, dans le cadre de la plainte déposée contre lui par la ministre de la Culture, Hayat Guermazi, à propos de la teneur d’un post qu’il avait publié sur sa page fb.

Elles se réfèrent à des déclarations faites par un des avocats de la défense, Maître Rahal Jalali qui a signalé l’intention de la défense de faire appel à la sentence.