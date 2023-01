L’entreprise à zéro dette LMT rétablit la barre

«New Body Line», la société de Karim Rjeb, se fait toujours forte d’annoncer un « Zéro endettement LMT ». Pour 2022, et après deux trimestres de baisse dues à des très fortes perturbations à l’échelle mondiale à tous les niveaux notamment les augmentations des prix de matières premières, de l’énergie et la baisse du pouvoir d’achat en Europe, elle annonce avoir « réussi à rétablir la barre et revenir vers une activité positive ». Durant le 4ème trimestre 2022, la production en pièces de NEW BODY LINE a augmenté de 13.06% avec un volume global de 128 130 pièces produites et vendues contre 113 326 pièces pour la même période en 2021. En cumul depuis le début de l’année et jusqu’au 31/12/2022, notre société a réalisé une production de 486 685 pcs contre 658 703 pcs par rapport à l’année dernière, soit une diminution de 26.11 %.

Durant le 4ème trimestre 2022, New Body Line a réalisé un chiffre d’affaires de 1 596 295 DT contre 1 174 011 DT pour la même période en 2021, soit une augmentation de 35.97%. En cumul depuis le début de l’année et jusqu’au 31/12/2022, notre société a réalisé un chiffre d’affaires de 5 448 439 DT contre 6 821 797 DT soit une diminution de 20.13 % par rapport à l’année dernière.

L’entreprise annonce encore que « après l’acquisition de la société LYTESS spécialisée en cosméto-textile, nous sommes en train de restructurer cette société de commerce en propre en B to C et poursuivre son implantation à l’international ».