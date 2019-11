« L’entreprise et le nouveau rôle de l’Etat », thème de la 34e édition des “Journées de l’entreprise”

« L’entreprise et le nouveau rôle de l’Etat », tel est le thème de la 34éme édition des journées de l’Entreprise, les 6 et 7 Décembre 2019 au Port El Kantaoui à Sousse. L’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), en tant que think tank économique et force de réflexion dans le pays, a décidé, pour cette nouvelle édition, d’engager la réflexion autour d’un sujet d’actualité qui fait régulièrement objet de débats et de controverses.

L’ouverture sera assurée par le chef d’Etat, Kais Saied. De nombreuses personnalités de renom national et international, des acteurs économiques, des décideurs politiques, des banquiers et des experts du monde des affaires seront, comme à l’accoutumée, au rendez-vous.

Pour cette année, cette édition se déroule dans un contexte spécial et exceptionnel. Elle verra la participation de plusieurs personnalités venant de plusieurs pays du monde comme la Turquie, la France, la République de Maurice, l’Allemagne, le Portugal, Canada, Singapour….

Les graves crises politique, économique, sociale et morale que connaît aujourd’hui la Tunisie et qui sont associées à un environnement mondial complexe et en mutation rapide, génèrent de nouvelles attentes à l’égard de l’Etat et imposent de trouver des réponses concrètes à des problématiques précises.

Pour en débattre, ces journées débuteront par un panel d’ouverture intitulé « Crise Politique : Pour un Etat Efficace ».

Il sera une occasion pour discuter de la crise politique que nous vivons, des défis qu’elle soulève et des alternatives pour y faire face : Comment pallier aux défaillances de notre système politique pour assurer la stabilité et l’efficacité des institutions publiques ? Comment améliorer la gouvernance et l’efficacité économique de l’Etat, et faire aboutir les réformes? Quels sont les moyens pour rétablir un « Etat fort » ?

Quatre panels prévus pour cette nouvelle édition

Le premier panel traitera logiquement de « La crise économique et Rôle de l’Etat ».

Le deuxième panel se focalisera sur la « Crise Sociale : Quel Modèle d’Inclusion à Adopter ?».

Le troisième panel traitera justement du thème de « Crise Technologique et Transformation Digitale de l’Etat ».

Le quatrième et dernier panel des journées traitera de « Crise des Valeurs : Vers un Etat Régulateur ».

Dans ce contexte , l’Etat tunisien doit passer du rôle d’acteur direct à celui de régulateur et de facilitateur. Il faut revoir tout le modèle sociétal et économique tout en prenant en considération le nouveau rôle de l’Etat à jouer devant les nouveaux défis d’aujourd’hui dont le populisme, la mutation technologique, le nouveau modèle de développement, l’inclusion économique et surtout la reprise des valeurs sociétales(…)