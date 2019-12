L’équipe type de Ligue 1 en 2019

Elu meilleur gardien la saison dernière en Ligue 1, Mike Maignan poursuit ainsi sa progression.

Pas étranger au fait que Lille ait terminé meilleure défense du championnat de france lors du précédent exercice, le portier lillois a en plus été appelé à plusieurs reprises dans le groupe France.

En charnière centrale, Marquinhos se montre comme l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Le Brésilien est accompagné de son compère et compatriote, Thiago Silva, qui reste une valeur sûre de la Ligue 1.

A droite, Youcef Atal s’est révélé au grand public la saison passée et ne cesse d’impressionner son monde. Utilisé à plusieurs postes par Patrick Vieira, l’international algérien répond toujours présent.

Sur le côté gauche, la concurrence est relativement faible et Juan Bernat semble être le plus régulier. L’Espagnol a rarement déçu et joue dans une équipe qui domine le championnat.

Au milieu de terrain, comment ne pas mentionner Marco Verratti ? L’Italien est indispensable à l’entre-jeu parisien et apporte un équilibre indéniable aux siens lorsqu’il est sur la pelouse. A ses côtés, Benjamin André prend place. Véritable leader et capitaine d’une équipe rennaise auteure d’une saison historique en 2018-2019, l’ancien ajaccien s’est très vite adapté à la formation lilloise (16 matchs joués en championnat sur 19). Cette dernière fonctionne certes moins bien mais reste dans la course aux places européennes.

Le dernier joueur de ce milieu de terrain n’est autre que Valentin Rongier. Homme à tout faire des Canaris lors des six premiers mois de l’année, le néo-marseillais s’est imposé immédiatement dans son nouveau club. Le natif de Mâcon est une pièce maîtresse du schéma de Villas-Boas. Depuis son arrivée, il a disputé 14 rencontres.

Enfin, la ligne d’attaque est composée d’un trio de talent. Angel Di Maria occupe le poste d’ailier droit. En l’absence de Neymar, l’argentin s’est illustré comme le maître à jouer de la formation parisienne avec 15 buts et 13 passes décisives dans l’élite en 2019 en 31 apparitions. Sur l’aile opposée, Memphis Depay s’impose comme le meilleur choix. Le Néerlandais est devenu le réel meneur de l’OL cette année. Avant sa grave blessure, l’ancien mancunien restait sur 5 réalisations en 5 rencontres et demeurait l’unique lyonnais à garder la tête hors de l’eau dans ce début de saison raté. Kylian Mbappé vient clôturer ce onze.