Les 10 plus grands risques pour l’Humanité selon le Forum économique mondial

Le Forum économique mondial, qui ne pourra pas tenir son sommet à Davos ce mois-ci en raison des restrictions sanitaires, a néanmoins dévoilé son rapport annuel des risques globaux (Global Risks Report 2021), le 19 janvier 2021. Et pour la première fois, en tête des risques les plus graves pour l’Humanité, figure les maladies infectieuses, comme le Covid-19.

Un classement peu surprenant au regard des ravages engendrés par la pandémie, sur le plan sanitaire mais aussi au niveau économique et social. La crise actuelle « menace de réduire des années de progrès en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités dans le monde et de nuire davantage à la cohésion sociale et à la coopération mondiale, qui s’affaiblissaient déjà avant que le virus ne frappe », estiment les auteurs du rapport.

Si les maladies infectieuses sont considérées comme le risque le plus dangereux pesant sur notre monde, les phénomènes climatiques extrêmes se hissent de leur côté en tête des événements les plus susceptibles de se produire, et cela pour la cinquième année consécutive, relève Novethic. Pour 2020, le réassureur allemand Munich Re a évalué à 210 milliards de dollars les dégâts causés dans le monde par les catastrophes climatiques.

Outre les maladies infectieuses, on retrouve parmi les 10 risques aux impacts les plus lourds pour nos vies cinq phénomènes liés à l’environnement, signe que l’activité humaine menace toujours plus nos écosystèmes, notre climat et nos ressources naturelles.

Voici les 10 plus grands risques qui pèsent sur l’Humanité selon les « grands » de ce monde :

10. Une panne de nos infrastructures informatiques

9. Des crises de la dette

8. Des conditions météorologiques extrêmes

7. Des crises des moyens de subsistance

6. L’impact humain sur l’environnement

5. Des crises des ressources naturelles

4. La perte de biodiversité

3. Les armes de destruction massive

2. L’action pour le climat insuffisante

1. Les maladies infectieuses (comme le Covid-19)