Les administrations publiques ne sont pas toutes déplorables!

Le Registre National des Entreprises a été au premier rang des administrations publiques les plus performantes et dont les prestations sont les plus appréciées par les entreprises tunisiennes, avec un taux de satisfaction de plus de 71 points, selon les résultats d’une étude menée par l’Institut « One to One » pour Recherche et avis sur « l’Évaluation des propriétaires de petites et moyennes entreprises des services fournis par les administrations publiques. »

Il est talonné, avec le score de 64 points, par les Bureaux de l’emploi, l’Agence de promotion des investissements, la Banque centrale de Tunisie, le Centre de promotion des exportations et l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

La Douane a encore beaucoup de progrès à faire

Le directeur de l’Institut « One to One », Youssef Meddeb, a indiqué dans une déclaration à African manager ar, que l’étude a été réalisée la demande du Young Leaders Center, et a porté sur un échantillon de 500 établissements employant 6 à 199 salariés durant la période allant du 8 au 27 novembre 2021.

En lanterne rouge, figurent l’Administration Générale des Douanes et les Municipalités avec le score peu enviable de 50 points/100.

Meddeb a rappelé, par ailleurs, les critères retenus par les auteurs de l’étude, à savoir le degré de satisfaction générale vis-à-vis des services administratifs, le niveau de numérisation, la rapidité, l’efficacité, la clarté des procédures et la qualité de l’accueil.

Dans le même contexte, l’étude a montré qu’un tiers des chefs des petites et moyennes entreprises ont confirmé qu’on leur avait demandé de verser des pots-de-vin pour obtenir des services ou pour faciliter leurs relations avec les administrations publiques. 76 % d’entre aux ont affirmé que les l’administration représente un frein pour le développement de leurs activités et 28 % considèrent que les administrations représentent un frein majeur à l’élargissement et l’rxtension de leurs domaines d’activité.

Youssef Meddeb a révélé que les dirigeants des petites et moyennes entreprises demandent d’améliorer le niveau de numérisation et mettent ce facteur au premier plan de leurs attentes, dans le but de développer les services publics et de garantir le droit des porteurs de projets et des citoyens pour obtenir des services administratifs de qualité.

Le primat du numérique

La responsable du Young Leaders Center, Mona Chayeb, a de son côté, estimé que les résultats de l’étude ne sont pas nouveaux, notant que toutes les structures encadrant les établissements publics sont bien conscientes des carences et des insuffisances des administrations dans leurs relations avec les petites et moyennes entreprises. Cependant, « ce qui nous manque aujourd’hui, c’est le passage pour activer les procédures et les grands axes de réformes sur le terrain »,a-t-elle dit.

Elle a, également, déclaré que le Young Leaders Center s’intéresse à ce qui est digital, car les chefs d’entreprise d’aujourd’hui ont un besoin urgent de développer les services numériques et de restaurer la confiance entre eux et l’administration tunisienne.

« Nous n’avons pas d’autre choix aujourd’hui que de mettre en œuvre les réformes pour améliorer les services dans les administrations publiques, ce qui rejaillira positivement sur le climat des affaires en Tunisie », a-t-elle souligné.