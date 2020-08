Les aides supplémentaires collectées par l’UGTT pour le Liban seront distribuées aux maisons de retraite

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé jeudi sur sa page officielle que les aides supplémentaires collectées pour le Liban et qui ont dépassé la capacité d’accueil de l’avion, seront distribuées aux maisons de retraite et aux personnes sans soutien.

L’UGTT précise qu’il a été convenu de signer un protocole d’accord, dans ce sens, avec le ministère des affaires sociales.

A noter qu’un avion a décollé lundi 10 août de l’aéroport militaire de l’Aouina à destination du Liban chargé de 16 tonnes d’aides alimentaires et de fournitures médicales envoyées par l’UGTT en guise de solidarité et de soutien avec le peuple libanais, suite à l’explosion survenue au port de Beyrouth.

Sur instructions du président de la république Kais Said, 35 tonnes d’aides alimentaires et de fournitures médicales ont été également envoyées jeudi 06 août au Liban à bord de deux avions militaires.

L’explosion survenue le 04 août dernier au port de Beyrouth a fait plus de 170 morts et 6 mille blessés outre les disparus et les dégats matériels.