Le président de la République, Kaïs Saïed, a remis leurs lettres de créance à Karim Jamoussi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie auprès de la France, et à Lassaâd Laâjili, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie auprès de la Libye.

Les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment au cours d’une cérémonie officielle, tenue vendredi, au Palais de Carthage.