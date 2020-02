Les apports des barrages régressent de 463, 2 millions m3

Les apports cumulés aux barrages tunisiens ont atteint, jusqu’au 10 février 2020, 463,2 millions m3, selon les données du 70ème numéro mensuel de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI) Vigilance.

Ces apports ont été nettement inférieurs à la moyenne de la période (985,4 millions m3) et aux apports enregistrés à la même période de l’année précédente (1637,4 millions m3), précise l’ONAGRI, ajoutant que ces apports sont répartis pour une part de 89,9% au Nord ; 4,4 % au Centre et 5,7% au Cap Bon.

Selon la même source, les réserves en eaux dans tous les barrages ont atteint, jusqu’au 10 février 2020, 1457,7 millions m3, contre 1713 m3 enregistrés, au cours de la même période de 2019.

D’après l’ONAGRI, la moyenne des réserves enregistrées, au cours des trois dernières années, a atteint 1 084,3 millions m3, soit un surplus de 373,4 millions m3.

Les volumes stockés sont ainsi répartis comme suit : 88,6% dans les barrages du Nord, 8,6% dans les barrages du Centre et 2,7% dans les barrages du Cap Bon.

Le taux de remplissage des barrages tunisiens dont le nombre s’élève à 33 (Mellegue, Sidi Salem, Béni M’tir, Bouhartma, Haouareb…), a atteint 65%.