Les autorités centrafricaines confirment un partenariat sécuritaire avec les États-Unis

Les autorités de Centrafrique confirment qu’un partenariat sécuritaire a été noué avec les États-Unis, en vue de former des éléments des forces de sécurité. Lundi 18 décembre, RFI révélait que des hommes du groupe de sécurité privé Bancroft était en cours d’installation à Bangui. Ces dernières semaines, l’information circulait officieusement, suscitant des vagues de polémique au sein de la population. Si le porte-parole de la présidence centrafricaine ne cite pas Bancroft nommément, il a confirmé à la presse que le pays diversifiait actuellement ses partenariats.

« La République centrafricaine est en train de faire un travail de diversification de ses relations. Nous sommes dans le cadre de la reconstruction de l’armée nationale. Dans le cadre de cette reconstruction, nous avons fait appel à des partenaires, parmi lesquels la Fédération de Russie, l’Angola, le Maroc, la Guinée, ainsi de suite… qui nous aident à former nos soldats. Le président de la République, dans son plaidoyer, nous dit toujours : « J’ai les bras ouverts pour travailler avec tout le monde »», a déclaré le porte-parole de la présidence centrafricaine qui confirme que les États-Unis d’Amérique proposent à la République centrafricaine, eux aussi, de former ses soldats, aussi bien sur le sol centrafricain que sur le sol américain ».

