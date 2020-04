Les autorités libyennes autorisent les camions libyens à franchir les frontières et à rentrer au pays

Les autorités libyennes ont autorisé mardi soir, les camions libyens transportant des marchandises et bloqués depuis plus d’un mois, au passage frontalier Ras Jedir en Tunisie, à se rendre en Libye et à traverser le passage frontalier, qui était fermé en raison de la pandémie.

Les conducteurs de ces camions, dont le nombre dépasse les 200 seront soumis aux mesures sécuritaires et douanières nécessaires, d’après une source sécuritaire tunisienne.

Ces mesures ont ainsi résolu, le problème de blocage des camions libyens chargés des marchandises, depuis le 20 mars 2020, après la fermeture par la Libye de ses frontières terrestres, dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.

Les conducteurs de ces camions libyens ont lancé, à maintes reprises, des appels aux responsables de leur pays, pour obtenir des autorisations de passage des frontières et retrouver leurs familles tout en s’engageant à se conformer au confinement obligatoire. Ils ont également, organisé, mardi, un mouvement de protestation pour tenter de forcer le passage du coté tunisien des frontières, mais les agents de sécurité ont mis en échec cette tentative.