Les avocats veulent reprendre le travail et s’engageront dans des actions protestataires si la suspension des activités dans les tribunaux continue

Le bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie Brahim Bouderbala a indiqué vendredi que les avocats veulent reprendre le travail au vu de l’amélioration des indicateurs dans le pays en lien avec l’épidémie de Covid-19.

Le barreau fait partie intégrante du système judiciaire et la poursuite de ses activités est une garantie pour la protection des intérêts des justiciables, a déclaré le bâtonnier à l’agence TAP.

La ministre de la Justice a dit comprendre les revendications des avocats concernant les plaidoiries à distance, a fait valoir Me Bouderbala, relatant la teneur de la rencontre qui a eu lieu mercredi dernier entre la ministre et l’Ordre national des avocats.

Une note pour la reprise du travail dans tous les tribunaux a été présentée à cette occasion, a ajouté le bâtonnier, qualifiant la rencontre de “rassurante” et annonçant une reprise progressive du travail à partir de lundi prochain.

Pour Me Bouderbala “la situation est devenue insoutenable et les avocats seront contraints de s’engager dans des actions protestataires si la suspension des activités dans les tribunaux continue”.

Et d’ajouter que l’Ordre national des avocats est en contact avec le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur cette question et se concerte en permanence avec l’Ordre judiciaire pour la reprise du travail en particulier pour ce qui concerne les affaires à caractère civil et commercial.

L’Ordre national des avocats de Tunisie avait rejeté mercredi dernier la note publiée par le CSM, annonçant la décision d’entamer des mouvements de protestation à partir du 4 mai.

Pour le barreau, cette décision sera maintenue jusqu’à une reprise du travail organisée se basant sur un calendrier clair et associant l’Ordre des avocats.

Le CSM avait annoncé, mardi dernier, une série de mesures en prévision d’une levée progressive du confinement.

L’Ordre des avocats a estimé que la note publiée par le CSM “consacre une politique unilatérale et une tentative de marginaliser le rôle des avocats et de porter atteinte aux intérêts des justiciables”.