Reprise du travail dans les tribunaux après un accord passé avec les greffiers

Les tribunaux rouvriront suite à un accord trouvé entre la présidence du gouvernement et la Fédération générale des agents du ministère de la Justice, des Domaines de l’Etat et de la propriété foncière.

- Publicité-

Hafedh Bougherra, président de la Fédération a affirmé que la présidence du gouvernement et le ministère de tutelle ont fait preuve d’une réelle volonté de coopérer.

De son côté, Slim Tissaoui, conseiller du chef du gouvernement chargé des Affaires sociales a mis en avant l’importance de cet accord dans l’amélioration des conditions de travail dans les tribunaux. Il a assuré que les questions en suspens seront réglées dans les plus brefs délais par le biais du dialogue et dans le cadre d’une vision de réforme globale.

Le représentant du ministère de la Justice, Makrem Jelassi, a pour sa part, relevé que cet accord vient couronner un marathon de négociations sérieuses où l’intérêt nationale a été placé au dessus de toute autre considération.

L’accord a été signé en présence de la ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la fonction publique Hasna Ben Slimane et du directeur du chef de cabinet Moez Eddine Lidinallah Mokaddem.

Les greffiers ont observé le 25 décembre un rassemblement devant le Palais de Justice, dans l cadre d’un jour de colère auquel avait appelé le syndicat.

Ils réclament la négociation avec les autorités sur, notamment, l’activation de l’article 2 de la loi sur la fonction publique, l »augmentation des primes des procédures et de permanence et leur généralisation à tous les agents et cadres de la Justice.