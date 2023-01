Les banques africaines se doivent d’accroître leur productivité, selon McKinsey

Les banques africaines se sont inscrites, en 2022, dans une logique de croissance, et ce malgré les incertitudes macroéconomiques actuelles, indique une étude réalisée par McKinsey autour de la productivité bancaire. Elle note que les revenus des banques du continent ont connu une nette amélioration.

«Certaines banques en Afrique affichent même aujourd’hui des revenus supérieurs à avant la pandémie, et ce du fait de l’augmentation des volumes, mais aussi des taux d’intérêt et de la stabilité des coûts liés aux risques. Cependant, le rendement des fonds propres (ROE) des banques africaines, à l’exception de celles du Kenya, demeure encore inférieur par rapport aux niveaux enregistrés avant la pandémie, malgré un fort rebond constaté en 2021», estime l’étude pour qui banques africaines «devront se pencher davantage sur la productivité» si elles souhaitent renouer avec une rentabilité supérieure aux coûts des fonds propres. McKinsey souligne, dans un communiqué, que la rentabilité des cinq plus grands marchés bancaires d’Afrique (Afrique du Sud, Égypte, Kenya, Maroc et Nigeria) a connu un déclin constant, avec une baisse moyenne de 2 pp au cours des six dernières années.