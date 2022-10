Les Ben Ayed (Hédi) prennent la minorité de contrôle de la WIB

Le groupe Hédi Ben Ayed a désormais la minorité de blocage chez la WIB (Wifack International Bank). C’est ce qu’on retient de la dernière déclaration de franchissement de seuil à la hausse, publié par le groupe. Sur le Web, on définit la minorité de blocage, comme « la procédure par laquelle un ou plusieurs associés d’une société font obstruction aux décisions prises en assemblée générales par la majorité ».

Les Ben Ayed, Hédi, Ines, Malek, Salma, Yassine et d’autres parties liées, détiennent désormais 35,999 % du capital de la banque qui pratique la finance islamique, et ont déclaré « envisager de poursuivre l’acquisition et la cession de nouvelles actions, sans autres intentions.

Au 30 septembre 2022, les produits d’exploitation de la WIB (25,5 MDT) haussaient de 23,85 %, mais ses charges (11 MDT) haussaient plus vite (+27,9 %), ne laissant qu’un PNB de 14,4 MDT à fin septebre de l’exercice courant.

Le groupe Hédi Ben Ayed a été créé en 1954 en commençant ses activités par l’introduction de l’électroménager en Tunisie. Successivement, de nouvelles unités ont été établies. Le groupe est structuré en pôles, chaud & froid, et électronique. Il exerce aussi dans le domaine de la métallurgie.