Les boat people, encore et toujours !

En fait de migration , il est sou vent de bon temps de s’attarder sur le « traitement infligé aux Subsahariens » et de feindre d’ignorer que les Tunisiens ne sont pas indemnes de semblable sort, étant et demeurant l’un des groupes les plus nombreux à tenter la traversée vers l’Italie, représentant une part importante de ce que le gouvernement italien a déclaré être une augmentation de 103 pour cent du nombre d’arrivées.

Beaucoup fuient la pauvreté, une économie en déclin et un avenir sans espoir vers un continent épargné par le tumulte des événements qui ont émaillé la Tunisie depuis sa révolution de 2011. Une histoire postrévolutionnaire mouvementée et douze ans durant, une succession de gouvernements n’est pas parvenue à remédier au marasme économique qui, ironiquement, a catapulté la majorité au pouvoir. Le 25 juillet non plus car, avec les pouvoirs extraordinaires qu’il s’est attribués, le président de la République, Kais Saied n’a pas réussi à arrêter la dégringolade économique du pays.

Le dinar tunisien a continué de chuter, tandis que le chômage, l’une des principales causes de la révolution, est resté bien ancré. En juin, l’agence internationale de notation de crédit Fitch a abaissé la note du pays à CCC-, suggérant que les risques de défaut de paiement sur ses prêts internationaux étaient élevés.

Alors que le pays s’enfonce dans la situation héritée de la gestion de la chose publique depuis la Révolution que l’on espérait salutaire, le crédit international qu’il a obtenu, sous forme de prêts bonifiés et de programmes d’aide de l’Union européenne destinés à soutenir l’économie et à financer la sécurité de ses frontières, a eu du mal à couvrir les fissures croissantes dans les finances du gouvernement, souligne Al-Jazeera.

Pendant ce temps, les négociations sur un prêt du FMI pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars restent au point mort, et d’autres crédits conditionnés au prêt du FMI restent hors de portée.

Les cycles migratoires s’enchaînent

Suite à une explosion migratoire après la révolution du pays, la migration irrégulière est revenue en Tunisie en 2017, lorsque le déplacement des routes migratoires et les opérations de sécurité en Libye ont amené la crise migratoire aux portes de la Tunisie, où elle a pris racine et s’est propagée sur la majeure partie de ses 713 miles de territoire.

L’augmentation des arrivées de migrants en provenance de toute l’Afrique subsaharienne n’a fait qu’ajouter une dimension supplémentaire à la situation. Plutôt que de partir ensemble, la majeure partie de la migration clandestine reste fermement séparée selon des critères raciaux et économiques. Alors que les Tunisiens, pour la plupart, peuvent se permettre de voyager dans des bateaux de pêche en bois, ou pour quelques chanceux, dans des zodiacs, lorsque la mer est plus calme, les migrants transsahariens doivent se contenter de bateaux en acier brut, soudés en quelques heures.

« Je n’ai presque jamais vu de Tunisiens à bord des dangereux petits bateaux métalliques, mal construits par des soudeurs improvisés, qui partent de Sfax et qui coulent souvent », a déclaré en italien Salvatore Vella, procureur général d’Agrigente, en Sicile.

Les réfugiés de la classe moyenne ne sont désormais plus l’exception. Les femmes et les mineurs non accompagnés font désormais partie intégrante de toute liste de passagers, ce qui suggère une évolution plus permanente de l’opportunisme économique des jeunes hommes, qui quittent historiquement la Tunisie pour des périodes relativement courtes, avant de revenir avec de l’argent, des voitures et des histoires de réussite douteuses à l’étranger.

Les flux vers l’Italie décrochent de 20%

L’élément nouveau qui attire notoirement l’attention, c’est le fait que le nombre de migrants tunisiens irréguliers arrivant en Italie a diminué de 20 pour cent au cours des huit premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l’année précédente.

Selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, 9 283 ressortissants tunisiens ont atteint les côtes italiennes à bord de canots entre début janvier et le 31 août de cette année, tandis que 11 172 ont effectué la même traversée au cours de la même période l’année dernière.

Rien qu’au cours du mois d’août 2023, le nombre de migrants tunisiens arrivés en Italie est tombé à 3 196, contre 4 284 le même mois en 2022. Le nombre de mineurs tunisiens arrivés en Italie de début janvier au 31 août s’est établi à 2.467 contre 2.482 durant la même période en 2022. Au total, 678 femmes tunisiennes sont arrivées sur les côtes italiennes au cours des huit premiers mois de l’année, contre 614 au cours de la même période en 2022.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que ces chiffres « sont le résultat de l’action conjointe de la police et des garde-côtes tunisiens, qui sera intensifiée grâce aux fonds provenant de l’UE » dans le cadre d’un accord conclu en juillet pour renforcer les relations commerciales et endiguer les départs de migrants. du pays africain vers l’Europe.

Dans le cadre de cet accord, l’UE fournit de l’argent à Tunis en échange de contrôles plus stricts aux frontières.

S’exprimant devant la Chambre des députés italienne, Tajani a déclaré que les autorités tunisiennes « ont arrêté des trafiquants, saisi des bateaux et empêché des milliers de départs et donc des morts potentielles en mer ». Il a ajouté que l’Italie souhaite « une mise en œuvre rapide et complète du mémorandum avec l’UE » et « veut contribuer à assurer un bon avenir au peuple tunisien ».