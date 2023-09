Les bons fruits de la coopération tuniso-japonaise

La Tunisie a commencé à récolter les bons fruits de la 8ème Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique, TICAD 8, qu’elle avait abritée, il y a presque un an, les 27 et 28 novembre 2022, avec la participation de 48 pays africains dont 20 représentés par leurs chefs d’Etat ou de gouvernement.

Lors d’un point de presse tenu mardi 19 septembre 2023, à Tunis et consacré au suivi des résultats de la TICAD 8, particulièrement pour la Tunisie, l’ambassadeur du Japon, Osuga Takéshi, a passé en revue les nombreux projets réalisés dans ce cadre et les actions qui le seront très prochainement. Le Japon avait annoncé, au cours de la TICAD 8 , l’allocation de 30 milliards dollars au profit de projets de développement dans les pays africains dont la Tunisie, durant les trois années suivant la Conférence. La 9ème édition est prévue en 2025 à Yokohama, au Japon.

Après s’être félicité du « succès retentissant » de la TICAD 8 grâce à l’effort déployé dans ce sens par la Tunisie, en tant que pays hôte, le diplomate japonais a signalé l’entrée en vigueur en janvier 2023 de l’accord de coopération technique tuniso-japonais, signé lors de la TICAD 8. Il a évoqué le décaissement, en juillet 2023, d’une première tranche du prêt concessionnel japonais d’environ 233 millions dinars (10,4 milliards de yen japonais) pour le projet d’appui à la protection sociale, à un moment alors très difficile pour les finances tunisiennes, a-t-il dit, lorsque les avoirs en devises couvraient à peine 92 jours.

Il a aussi mentionné la tenue de la réunion périodique, le 16 juin 2023, de la Commission mixte tuniso-japonaise sous la présidence respective du ministre d’Etat japonais aux Affaires étrangères et du secrétaire d’Etat tunisien aux Affaires étrangères. Elle a abouti notamment à la création d’un Comité de promotion des affaires Tunisie-Japon et d’un Comité mixte du Mécanisme de Crédit conjoint relatif à la réduction des émissions des gaz à effet de serres.

D’importantes décisions ont été prises à cette occasion pour la promotion de l’investissement et du commerce entre les deux parties.

Le représentant de l’Agence de coopération internationale japonaise (JICA), Ueno Shuhei , a mentionné que 5 projets de coopération dans ce cadre sont en cours de formulation et concernent les domaines de l’eau, l’industrie, l’électricité et les transports. L’un de ces projets a été signé en août 2023 tandis qu’un projet de technologie de prévention des fuites d’eau devra démarrer en 2024. Un projet de contrôle des inondations de la ville de Tunis avait été achevé en décembre 2022.

Le Japon va fournir aussi à la Tunisie deux navires de surveillance qui arriveront bientôt pour appuyer les efforts des autorités tunisiennes en matière de lutte contre la pêche anarchique et illégale, et contribuer à l’amélioration de la traçabilité pour la valorisation des produits de la mer.

Appui budgétaire

S’agissant des actions programmées, l’ambassadeur et ses collaborateurs ont signalé 11 projets en prêts et un certain nombre de projets de coopération technique, y compris des formations tous azimuts au profit de cadres tunisiens au Japon.

Un des nouveaux projets est un prêt d’appui budgétaire qui est en cours de préparation et une étude technique en cours pour le barrage de Sidi Salem.

Sur ce plan, l’ambassadeur japonais a exprimé le soutien du Japon à la Tunisie dans ses négociations avec le FMI, notant que pour tous les pays du monde et les bailleurs de fonds, l’assistance pour le financement du budget devrait être accompagnée nécessairement de réformes économiques et financières structurelles et efficaces, sans quoi aucun n’acceptera d’en fournir pour le seul but de financer les dépenses d’un budget déficitaire. C’est dire que le prêt japonais d’appui budgétaire, à l’instar de celui de l’Union européenne, restera tributaire d’un engagement tunisien en faveur de ces réformes.

Parmi les projets en perspective figure également une étude technique sur la station d’épuration des eaux usées de Gabès, financée par un don japonais, outre cinq projets de coopération technique qui devraient être formulés prochainement.

La coopération tuniso- japonaise à la lumière de la TICAD 8 a porté aussi sur de nombreux projets de coopération triangulaire associant la partie tunisienne, la partie japonaise et des bénéficiaires africains. Des actions ont été menées ainsi sous le titre « investissement sur le peuple » dont un projet de coopération triangulaire dans le domaine de la gestion des équipements de santé et des déchets et assainissement urbain, outre la contribution de formateurs tunisiens formés au Japon dans maintes disciplines à la formation de cadres et agents dans divers pays africains. Ainsi, la Tunisie a commencé à faire bénéficier la Libye de la formation selon le concept japonais KAISEN (amélioration de la productivité) que la JICA a transmis à la Tunisie depuis des années.

