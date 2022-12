Du Kaizen à Jennah, ça marche

« Azur Pack » est l’une des entreprises modèles du projet Kaizen pour l’amélioration de la qualité et de la productivité de l’industrie tunisienne. Mme Mouna GADDOUNA, la responsable de l’entreprise, a non seulement adopté le concept « KAIZEN », mais s’en est inspirée pour lancer le concept « Janneh », qui vise à sensibiliser la population à la protection de l’environnement et de la biodiversité. Mme Mouna nous a fièrement parlé de son projet et de sa belle expérience :

« Jannah » le projet éducatif, basé sur l’amélioration continue à petits pas et sur l’envol d’idées autour d’un site modèle était né !

« Je ne m’étais rendue compte que le Kaizen avait créé chez moi de nouveaux mécanismes intégrés, que lorsque j’ai réussi la transformation d’une déchèterie installée depuis 10 ans en un petit jardin « Megrine dans nos cœurs », grâce à la conjugaison des efforts des citoyens et des moyens locaux. »

Plusieurs évènements et projets éducatifs sont organisés pour sensibiliser les enfants et les jeunes à l’équilibre environnemental et les engager à le préserver. Toute l’interview est sur le site de la JICA : https://www.jica.go.jp/tunisia/french/office/topics/221219.html