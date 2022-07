Les bureaux régionaux de protection de l’enfance ont reçu 1766 signalements au cours du mois de juin 2022

Les bureaux régionaux de protection de l’enfance ont reçu 1766 signalements durant le mois de juin 2022 et 513 autres signalements sur le numéro vert 1899 dont 87 sur la violence à l’égard des femmes au cours de la même période.

Selon les statistiques du mois de juin 2022 publiés par le ministère de de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors, le gouvernorat de Tunis occupe le premier rang en terme de nombre de signalements sur les violences contre les enfants (168) suivi de l’Ariana (154) et le Kef occupe le dernier rang avec 19 signalements.

Selon les mêmes statistiques, le nombre des cas d’exploitation sexuelle a atteint les 135 en plus de 9 cas d’exploitation dans le crime organisé, 51 cas d’exploitation économique et 375 cas d’inaptitude à l’encadrement et à l’éducation.

S’agissant des signalements reçus sur le numéro vert 1899 sur les cas de violence à l’égard des femmes, elles ont été réparties entre 79 cas de violences verbales, 68 cas de violences physiques, 69 cas de violences psychologiques, 12 cas de violences sexuelles, 25 cas de violences économiques et 11 cas de violences contre les enfants.

Selon les même statistiques, la violence conjugale représente 78% de l’ensemble des cas de violence.

L’écoute a été fournie à 85 demandes, 82 autres demandes ont bénéficié d’orientation juridique, un cas a été hébergé et 3 autres cas ont bénéficié d’une prise en charge psychologique.

A noter que le numéro vert 1809 offre une assistance gratuite aux victimes de violences et apporte une aide aux familles et aux enfants, à travers l’écoute, l’encadrement psychologique et l’orientation. Les statistiques du mois de juin dernier indiquent que 745 appels ont été reçus ayant permis la prise en charge de 192 cas, soit 26% du nombre total des cas signalés.