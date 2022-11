Détection de 511 espaces anarchiques dans le secteur de l’enfance précoce

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a détecté, jusqu’au mois d’octobre dernier, 511 espaces anarchiques dans le secteur de l’enfance précoce opérant contrairement à la législation régissant le secteur des institutions de la petite enfance et en a avisé les gouverneurs pour ordonner la fermeture de ces établissements.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, jeudi, le ministère a fait savoir que la plupart de ces établissements se situent dans les gouvernorats de l’Ariana, Béja, Sfax, Tataouine et Nabeul et que 162 décisions de fermeture ont été exécutées.

Selon la même source, le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées s’emploie, en coordination avec les gouverneurs à travers toute la République, à suspendre l’activité de ces espaces, en application des décisions de fermeture émises par les comités régionaux crées, conformément à la décision commune entre le ministère de la femme et le ministère de l’intérieur en date du 04 mai 2021, relative au suivi et à l’inspection des espaces anarchiques.

La liste des jardins d’enfants, des crèches et des garderies scolaires autorisés est disponible sur le site du ministère, lit-on de même source. Par ailleurs, le ministère appelle l’ensemble des citoyens à dénoncer les espaces anarchiques via lien suivant :

http://toufoula.femme.gov.tn/parent//