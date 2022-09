La publication d’un guide pour l’accompagnement des enfants autistes est un acquis important pour le secteur de l’enfance

L’expert et chercheur dans le domaine de la famille et de l’enfance et conseiller auprès du juge de la famille Brahim Rihani, a souligné que la publication d’un guide pour l’accompagnement et l’éducation des enfants autistes pour la première fois en Tunisie, constitue un acquis important pour le secteur de l’enfance et permettra d’aider la famille et les éducateurs dans la prise en charge de l’enfant autiste.

Rihani a précisé dimanche dans une déclaration à la TAP, que ce guide qui a été élaboré par des experts dans le secteur de l’enfance, des cadres éducatifs et psychologues, tient compte des aspects psychologiques et pédagogiques dans l’éducation des enfants autistes.

Il a appelé toutes les structures concernées à résoudre les questions liées à l’intégration des enfants autistes dans les établissements éducatifs publics et à adopter une stratégie efficace pour la prise en charge de cette catégorie d’enfants dont le nombre a augmenté.

Ce guide comporte des données comparatives entre un enfant sain et l’enfant autiste, un diagnostic des symptômes de l’autisme et les programmes éducatifs spécifiques à cette catégorie d’enfants âgés de moins et de plus de 3 ans.

A noter que la publication de ce guide a été annoncée hier samedi à Mornag (gouvernorat de Ben Arous) au cours d’une journée d’information sur le thème » Pour un avenir meilleur aux enfants autistes » organisée à l’initiative de l’association des jeunes autistes, le centre de formation relevant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, avec la participation de l’organisation nationale de l’éducation et de la famille, la chambre régionale des jardins d’enfants et la municipalité de Boumhel.