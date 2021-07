Les cadres médicaux et paramédicaux diplômés durant les 3 dernières années appelés à participer à la lutte anti-Covid-19

Le ministère de la Défense appelle les cadres médicaux et paramédicaux y compris dans la spécialité biomédicale (filles et garçons), n’ayant pas dépassé l’âge légal pour accomplir le service national (35 ans) et qui ont obtenu leurs diplômes durant les trois dernières années (2018, 2019, 2020) « à répondre à l’appel de la patrie et participer à l’effort de lutte contre la propagation du coronavirus ».

Une participation s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement du service national en dehors des unités des forces armées, explique mardi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Ceux qui répondent aux conditions précitées, devront se présenter, à partir du 14 juillet, aux Centres régionaux de la conscription et de la mobilisation ou dans l’un des bureaux régionaux relevant de ces centres, précise le communiqué.

Ils doivent être munis d’une carte d’identité nationale et d’une copie du diplôme pour l’accomplissement des procédures de la conscription et les soumettre au ministère de la Santé pour être affectés dans les unités médicales les plus proches de leurs lieux d’habitation et selon les besoins.

Le ministère de la Défense souligne que cet appel s’inscrit dans le cadre de « la situation exceptionnelle que vit le pays qui est en guerre contre le coronavirus ».

Il intervient aussi, ajoute le communiqué « en application de la décision du président de la République, chef suprême des forces armées pour la mobilisation de tous les moyens matériels et humains afin d’endiguer la pandémie, l’intensification de la vaccination, la prise en charge des patients infectés par le coronavirus dans toutes les régions du pays et le soutien aux établissements de santé ».

Et d’indiquer que les personnes concernées par cette mesure, bénéficieront des avantages liés aux conditions de recrutement dans le secteur public et d’une allocation spécifique accordée aux enrôlés dans le service national auprès du ministère de la Santé, conformément à la législation en vigueur et à la décision commune entre les ministres de la défense, des finances et de la santé, en date du 29 septembre 2010.