Les chambres de commerce de Tripoli et de Sfax signent un protocole d’accord pour booster les échanges

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli a signé un protocole d’accord avec la Chambre de commerce de Sfax pour stimuler les échanges entre la Libye et la Tunisie.

- Publicité-

Le protocole d’accord prévoit la révision et l’activation de tous les accords commerciaux précédents entre la Libye et la Tunisie. Les hommes d’affaires des deux parties ont en effet mis l’accent sur les recommandations visant à établir une zone de libre-échange aux frontières communes, en plus des programmes de formation pour les deux pays et de l’assouplissement des procédures douanières et des opérations d’exportation.