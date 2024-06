Algérie-Tunisie : Accord-cadre entre les agences du foncier touristique

Un accord-cadre a été signé à Alger, entre les agences du foncier touristique algérienne et tunisienne, visant à renforcer l’échange d’expériences et d’expertises dans le domaine de la gestion du foncier touristique, selon APS.

L’accord a été cosigné par le Directeur général de l’Agence nationale du foncier touristique (ANFT), M. Mehnaoui Salim, et son homologue tunisien, M. Fethi Charfi, sous la supervision du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche, et son homologue tunisien, Mohamed Moez Belhassine.

A cette occasion, le directeur général de l’ANFT a affirmé dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature que cet accord « s’inscrit dans le cadre du jumelage entre les deux pays en matière d’aménagement touristique et de gestion immobilière dans les zones d’expansion touristique ».

M. Mahnaoui a estimé que cet accord permettra à l’Agence nationale du foncier touristique de profiter de l’expérience tunisienne en matière de gestion du foncier touristique et de renforcer son expertise au profit des investisseurs.

De son côté, le Directeur général de l’Agence tunisienne de foncier touristique, a souligné l’importance de la signature de cet accord qui vise essentiellement à échanger les expertises et les expériences dans le domaine de l’aménagement touristique entre les agences de foncier touristique des deux pays.

M. Chorfi a rappelé que la formation en matière de gestion du foncier touristique vise à renforcer les capacités des deux parties dans la gestion du foncier touristique et l’aménagement touristiques et à jeter les bases des infrastructures pour la réalisation de projets touristiques.