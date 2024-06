Accord Tuniso-saoudien pour la production d’hydrogène vert

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a reçu, ce vendredi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, le directeur général du groupe saoudien « ACWA Power », Marco Arcelli, et ce en marge de la signature d’un accord de partenariat entre la Tunisie et le groupe saoudien pour la production d’hydrogène vert, en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Fatma Thabet Chiboub, du secrétaire d’Etat chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, et du président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA),Samir Majoul.

Le chef du gouvernement, cité dans un communiqué de la Présidence du Gouvernement, a souligné « la solidité des relations historiques entre la Tunisie et le Royaume d’Arabie Saoudite », mettant l’accent sur l’importance de les consolider davantage à travers cet accord qui vise à développer et à mettre en œuvre des projets d’hydrogène vert en Tunisie.

Il a souligné dans le même contexte que « l’Etat tunisien s’oriente vers la production d’énergies alternatives en tant que choix stratégique face aux défis climatiques actuels et aussi pour préserver les droits des générations futures ».

Hachani a aussi exprimé, à cette occasion, sa confiance dans la réussite de cette coopération stratégique, faisant état du soutien de l’Etat tunisien à ce projet qui vise à réaliser la transition énergétique, à stimuler l’investissement et à promouvoir l’économie nationale.