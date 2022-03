Les chefs d’entreprises s’attendent à une amélioration de l’investissement

Les chefs d’entreprises industrielles exerçant dans le secteur manufacturier s’attendent à une amélioration au niveau de l’investissement global durant les mois à venir, c’est ce qui ressort des Résultats de l’enquête d’opinion semestrielle auprès des chefs d’entreprises privés, publiée vendredi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

En fait, le solde d’opinion des chefs d’entreprises qui prévoient une amélioration de l’investissement dans la filière manufacturière s’est élevée à 10%, durant ce premier semestre 2022, contre 7%, au cours du 2ème semestre 2021.

Il importe de noter que le solde des interviewés faisant part d’une évolution positive de l’investissement s’est limité à 4% durant le premier semestre 2021 D’après l’enquête, les chefs d’entreprises sont optimistes quant à l’amélioration de l’investissement notamment dans les filières des industries chimiques, avec un solde d’opinion s’élevant à 20% au premier semestre 2022 (contre 11% au 2è semestre 2021), des industries diverses (24% contre 16%), des industries de textile, d’habillement et de cuir (12% contre 5%) et des industries agricoles et agroalimentaires (4% contre 1%).

Il importe de préciser que le solde d’opinion est défini comme étant la différence entre la proportion des interviewés ayant exprimé une opinion positive et la proportion de ceux ayant exprimé une opinion négative. L’enquête a été réalisée par l’INS, durant le mois de novembre 2021 auprès d’un échantillon composé de 930 chefs d’entreprise.