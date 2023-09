Les mêmes chiffres en mode positif

AM & INS

Avant d’être des chiffres, auxquels on peut faire dire ce qu’on veut au gré des analyses et des orientations des analystes, le commerce extérieur est d’abord de l’argent qui rentre au pays, en totalité ou en partie, gonfler les réserves de l’Etat en devises, et de l’argent qui sort de la BCT et des banques privées pour payer les importations, tant publiques que privées.

– 36 Mds sont entrés, et 46 Mds DT sont sortis en 7 mois

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant les sept premiers mois de l’année 2023 montrent que les exportations ont atteint le niveau de 36.151,1 MDT contre 32.529,1 MDT durant les sept premiers mois de l’année 2022.

Quant aux importations, elles sont restées quasi-stables avec une légère hausse de +0,3% contre un accroissement, plus important, de +31,5% durant la même période en 2022. En valeur, les importations ont atteint 46.379,4 MDT contre 46.252,6 MDT durant les sept premiers mois l’année 2022.

– Tirer les bonnes conclusions pour rester positif

À la suite de cette évolution caractérisée par des exportations plus dynamiques (+11,1%) que les importations (+0,3%), le déficit commercial s’est allégé pour s’établir à un niveau de -10.228,3 MDT contre -13.723,5 MDT durant les sept premiers mois de l’année 2022.

La morale chiffrée de l’histoire est qu’en sept mois de l’exercice courant, la Tunisie a engrangé plus de 3,6 Milliards DT supplémentaires en devises par rapport aux 7 mois 2022 par la hausse du montant des exportations. Au même moment, elle avait économisé 126,8 MDT qu’elle devait sortir en devises diver ses, grâce à la petite baisse des importations.

L’INS explique la légère augmentation des importations (+0,3%) par la hausse enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques de (+0,6%), des biens d’équipement (+6,2%) ainsi que des biens de consommation (+4,6%), tandis que les importations des matières premières et demi-produits ont baissé de (-3,7%). Le taux de couverture a gagné 7,6 points par rapport à la même période de l’année 2022 pour s’établir à 77,9%. Et tout cela participe selon nous à maintenir les réserves tunisiennes en devises à des niveaux soutenables.

– Plus d’exports vers l’Algérie et la Libye et moins vers le Maroc

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (71,4% du total des exportations) ont augmenté de 15,7%. Cette évolution est expliquée par la hausse des exportations vers plusieurs partenaires européens, telles que la France (+11,2%), l’Italie (+17,2%), l’Allemagne (+15,4%), l’Espagne (+35,3%), la Grèce (+23,9%) et les Pays Bas (43,2%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l’Algérie (+48,1%) et avec la Libye (+7%). En revanche, elles ont baissé de (-28,7%) avec l’Egypte et de (-8,1%) avec le Maroc.