L’inflation rebondit à 9,3%, après un «intermède vertueux» de 5 mois

La trêve aura été de courte durée, rien que cinq mois durant lesquels il arrivait souvent aux Tunisiens de penser allégrement que l’inflation a faussé compagnie à leur mercuriale. La hausse des prix est en effet de retour, et nul ne sait si elle va s’installer à perpétuelle demeure ou s’il s’agit d’un quelconque épisode d’une spirale erratique.

En montant à la pointe de 9,3%, en août, le taux d’inflation signe incontestablement un rebond qui interpelle, mai qui dégage un marge d’espoir dès lors qu’il n’est pas encore dans la périphérie immédiate des « deux chiffres ».

Il n’en est pas moins utile de savoir, comme l’explique l’Institut national de la statistique que cette poussée de fièvre de l’inflation est due à l’accélération du rythme d’augmentation des prix entre août et juillet de cette année comparé à la même période de l’année écoulée, particulièrement, en ce qui concerne le groupe » produits alimentaires « , dont le glissement annuel des prix est passé de 14,2% à 15,3%, le groupe » boissons alcoolisées et tabac » (qui passe de 1,8% à 4,6%) et le groupe » restaurants et hôtels » (qui passe de 11,2% à 11,5%).

Selon l’INS, le groupe » Produits manufacturés » et le groupe » Alimentaire frais » sont les secteurs ont été le plus à l’origine de l’inflation globale, soit respectivement 2,6% et 2,5%, alors que le groupe » Energie » a apporté la plus faible part avec 0,4%.

Par régime, le groupe » Alimentaire libre » et le groupe » Non alimentaire libre » sont ceux qui ont apporté la plus forte « contribution » à l’inflation à parts égales, soit 4%, alors que le groupe » Alimentaire encadré » a apporté la plus faible contribution avec 0,1%.

En août 2023, les prix de l’alimentation ont augmenté de 15,3% sur un an. Cette hausse provient principalement de la hausse des prix du café en poudre (35%), des viandes ovines (33%), des œufs (29,7%), des huiles alimentaires (23,7%) et des viandes bovines (20,4%).

7,6% pour les produits manufacturés

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont enregistré une hausse de 7,6% en raison de l’augmentation des prix des matériaux de construction de 6,7%, des produits de l’habillement de 9,2% et des produits d’entretien courant du foyer de 8,9%.

Pour les services, la hausse des prix est de 6,4% sur un an, principalement expliquée par l’augmentation des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 11,5%, des services de transport publique et privé de 12,2% et des services financiers de 20,7%, précise l’INS.

S’agissant du taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie), il a légèrement reculé pour s’établir à 7,2% après 7,3% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés), quant à eux, ils ont augmenté de 10,5% sur un an. Les prix des produits encadrés ont progressé quant à eux de 5,2%.

Enfin, pour ce qui est des produits alimentaires libres, ils ont connu une hausse de 17,7% contre 2,1% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

« Tensions stratégiques »

Ce qui doit être jugé de la toute première importance, c’est que les choses ne doivent pas demeurer en l’état. L’expert économique, Aram Belhaj, n’en pense pas moins quand il affirme, ce mercredi, que le taux d’inflation en Tunisie reste très élevé et nécessite des mesures urgentes pour y faire face.

Ila expliqué que les raisons derrière la poursuite d’un taux d’inflation élevé sont liées à des facteurs internes et externes liés aux tensions géostratégiques, en plus du retrait de la Russie de l’accord d’exportation de céréales à travers la mer Noire, ce qui complique le processus et rend difficile l’exportation des céréales à partir de trois ports mondiaux, outre l’envolée interminable des produits énergétiques.

« La Tunisie ne peut pas s’accommoder d’un taux d’inflation supérieur à 4%, mais aujourd’hui nous parlons de 9,3% », a-t-il martelé, soulignant la nécessité de lutter contre les monopoles et de réformer les systèmes de production et les circuits de distribution pour enrayer autant que possible cette hausse continue de l’inflation.