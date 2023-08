Les chiffres repartent à la hausse pour les exportations tunisiennes

C’est le président directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX) qui le constate et s’en félicite : il y a une tendance à la hausse du schéma des exportations tunisiennes au premier semestre de 2023, Mourad Ben Hassine se disant optimiste que l’année en cours se terminera sur un résultat positif, et notant que les recettes d’exportation totales enregistrées en 2022 ont enregistré une croissance de 25% par rapport à une année plus tôt

À la lumière de la refonte du système économique mondial, le centre travaille actuellement à la préparation de projets plus adaptés aux possibilités disponibles sur les marchés prometteurs offrant de grandes opportunités d’exportation.

Selon les déclarations de son PDG, dans une interview accordée à African Manager, l’avènement de puissances économiques émergentes a induit un changement de stratégie commerciale et à aller à la conquête de nouvelles destinations.

Le CEPEX a récemment présenté au ministère du Commerce une liste d’un certain nombre de pays ayant un grand potentiel pour commercialiser les produits tunisiens, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Amérique latine et l’Afrique subsaharienne. Ben Hassine a également déclaré que le marché européen, bien qu’il représente près d’un tiers des exportations tunisiennes, certains de ses pays membres ont des opportunités inexploitées, à l’instar de l’Allemagne et la France.

Le Maroc sur la liste des marchés les plus importants pour la Tunisie

Dans un ordre d’idées voisin, , le directeur général adjoint du Centre de Promotion des Exportations, Riadh Attia, a indiqué dans une déclaration à African Manager, que l’amélioration du pouvoir d’achat et l’augmentation des revenus des citoyens de certains pays asiatiques procurent de plus grandes opportunités d’exportation pour les produits tunisiens, indiquant que chaque marché a sa propre spécificité et ses propres besoins… « Il est très important de travailler sur ce point », a-t-il souligné, notant que l’huile d’olive a aujourd’hui un grand potentiel d’exportation en Chine et au Japon, tandis que le phosphate est très demandé en Amérique latine.

En ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Maroc, le responsable a expliqué que les deux pays sont liés par 3 accords commerciaux: Agadir, l’accord bilatéral, et l’accord de la Ligue arabe, le classant au 12ème rang dans la liste des marchés clients les plus importants pour les cinq premiers mois de cette année, et le Maroc a représenté 1,57% du total des exportations tunisiennes. Il a, en outre, souligné que le Maroc représentait une part importante des exportations tunisiennes de dattes.

Résultats du commerce extérieur

De manière générale, Ben Hassine a passé en revue les résultats du commerce extérieur jusqu’à la fin du mois de juin 2023, où les recettes des exportations ont augmenté de 10% pour atteindre 31271 millions de dinars, alors que les importations ont enregistré une baisse de 0,6%, atteignant 39957,9 millions de dinars contre 40207,9 millions de dinars au cours de la même période de 2022.

Au cours du premier semestre de cette année, une amélioration du taux de couverture des importations avec des exportations de 7,6%, a été enregistrée et sans tenir compte des secteurs de l’énergie, des lubrifiants, des mines, du phosphate et de ses dérivés, le déficit de la balance commerciale s’est réduit de près de moitié pour atteindre 4541,1 millions de dinars, les recettes d’exportation ayant enregistré une augmentation de 14,8%, tandis que les importations n’ont augmenté que de 0,1%.

Quant au déficit de la balance commerciale alimentaire, il s’est contracté de 473,7 millions de dinars pour atteindre 538,8 millions de dinars au cours du premier semestre 2023.

Rebond des exportations des industries manufacturières

Les recettes d’exportation des industries manufacturières ont enregistré une hausse de 14,5% pour atteindre 28619,8 millions de dinars, soit environ 91,5% du total des recettes d’exportation.

Le premier semestre a enregistré une amélioration des recettes d’exportation pour plusieurs produits tels que les fils et câbles électriques (+ 1055,9 millions de dinars), l’huile d’olive (+ 483,3 millions de dinars), les conserves (+ 249,5 M), les carrosseries et pièces détachées automobiles (+ 246,6 millions JD), et les produits en plastique (+ 205,6 millions de dinars).