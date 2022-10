Les colloques scientifiques et la valorisation du patrimoine, principaux axes de la stratégie du secteur touristique

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine a souligné l’importance des colloques scientifiques et des manifestations culturelles dans la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la Tunisie, d’autant plus qu’ils représentent les principaux axes de la stratégie touristique à l’horizon 2035.

Il a ajouté lors d’une rencontre tenue, jeudi, avec une délégation de « Beit al-Hikma » et du complexe culturel privé de Djerba, que le département du tourisme œuvre à développer ce domaine dans le cadre d’un plan d’action visant à assurer une reprise plus durable du secteur du tourisme, précise un communiqué publié, jeudi, par le ministère du tourisme.

Les principaux axes du colloque scientifique sur l’art culinaire qui se tiendra les 19 et 20 novembre 2022 à Djerba , qui coïncide avec la tenue à l’île de Djerba du Sommet de la Francophonie , ont été évoqués, à cette occasion.

La rencontre a, également, été l’occasion de prendre connaissance de l’état d’avancement du projet de construction d’un complexe culturel privé à Djerba qui accueillera les activités culturelles et artistiques de ce colloque scientifique.

A noter que le Sommet de la Francophonie représente un rendez-vous politique, culturel et touristique de grande envergure.