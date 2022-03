Les compagnies pétrolières ont, dans leur majorité, quitté la Tunisie

L’expert international en énergie, Mostapha Hadded, a affirmé que l’indépendance énergétique de la Tunisie a commencé à être mise à mal depuis plusieurs années, rappelant qu’en 2000, la production tunisienne de l’énergie dépassait les besoins internes de la Tunisie en gaz et en carburant.

Il a ajouté, sur les ondes d’Express fm, ans l’émission Eco-Mag, que la production nationale de l’énergie n’a couvert que 90% des besoins en 2010. En 2019, cette production couvre 45% seulement des besoins de la Tunisie.

L’expert international en énergie a souligné que la Tunisie table sur un pourcentage de 75% d’ici 2030. Ce qui est satisfaisant, selon lui, ajoutant qu’on ne doit pas comparer la production de l’énergie en Tunisie avec la situation en Libye et en Algérie, sachant que nous nous trouvons dans une situation plus confortable que le Maroc.

D’après ses dires, la consommation de l’énergie en Tunisie repose essentiellement sur le pétrole et le gaz, alors que les énergies renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne ne représentent que 3% de la consommation annuelle de l’énergie en Tunisie.

Sur le même registre, il a fait savoir que la part de la Tunisie du gaz algérien exporté vers l’Italie est de l’ordre de 1,5 milliard de m3, alors que ses besoins en gaz sont de 2 milliards de m3. La Tunisie produit, selon la même source, environ 2 milliards de m3 de gaz, soit un déficit de 3 milliards de m3.

Et d’ajouter que le gaz représente la moitié de la consommation de la Tunisie de l’énergie. Cela s’explique par les avantages caractérisant cette énergie moins polluante et moins coûteuse, rappelant que 70% de cette énergie est utilisée dans la production de l’électricité.

Quant à la production du pétrole, il a indiqué que cette production est passée de 7 millions de tonnes par an en 2010, à 2 millions de tonnes en 2022, notant que la plupart des sociétés de forage pétrolier ont quitté la Tunisie.

Il a regretté que la production du pétrole en Tunisie baisse de jour en jour à mesure que la consommation augmente.

Et de poursuivre qu’il faut renforcer l’indépendance énergétique de la Tunisie à travers l’encouragement de la production locale de l’énergie à partir des énergies renouvelables, outre le gaz et le pétrole, appelant l’Etat à honorer ses engagements envers les sociétés de production de pétrole et de gaz et de protéger les circuits de distribution, des usines et des gisements pétrolifères.