Mezzouna: La suspension des cours se poursuit

La suspension des cours se poursuivent, ce jeudi 17 avril 2025, dans toutes les institutions éducatives — primaires, collèges et lycées — de la ville d’El Mazzouna, relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid, selon Sami Khaskhoussi, secrétaire général adjoint du syndicat de l’enseignement secondaire et de l’éducation physique à El Mazzouna et rapporte Mosaïque fm.

Les enseignants du primaire, du collège et du secondaire étaient présents dans leurs établissements, mais aucun élève n’a rejoint les salles de classe.

La ville connaît un calme apparent, mais une activité ralentie : le marché hebdomadaire n’a pas eu lieu, et la majorité des commerces et cafés sont restés fermés, à l’exception de quelques boulangeries et épiceries.

Les routes demeurent partiellement bloquées par les débris d’incendies de pneus, pierres, barrières métalliques et blocs de béton, suite aux manifestations survenues la veille après l’effondrement partiel du mur du lycée de El Mazzouna, un drame qui a coûté la vie à trois élèves et causé des blessures à deux autres, de gravité variable.