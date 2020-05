Les crèches reprennent leurs activités, le 25 mai

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors a annoncé dans un communiqué publié, ce mercredi 20 mai 2020, la reprise des activités des crèches et des garderies scolaires, à partir du lundi 25 mai 2020.

Dans ce cadre, les établissements concernés ne pourront accueillir que 50% de l’effectif des enfants, dont la priorité est accordée aux parents qui travaillent.

Selon le communiqué, la reprise concerne aussi les centres de jeunesse et de l’enfance.

Par ailleurs, les crèches, les garderies scolaires et les centres de jeunesse sont appelés à coordonner avec les délégations régionales de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors ainsi que les services municipaux afin d’assurer la désinfection des lieux, pour éviter toute éventuelle propagation du virus. Le ministère a, également, appelé les espaces concernés à respecter toutes les consignes sanitaires nécessaires.

Ainsi, 100 000 bavettes seront distribuées aux établissements qui ouvriront leurs portes à partir du 25 mai 2020.