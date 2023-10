Les défis et les opportunités offertes par la nouvelle technologie 5G NTN en débat

Les défis et les opportunités offertes par la nouvelle technologie Réseau Non Terrestre de la 5éme Génération (5G NTN), permettant à un smartphone de communiquer par satellite, ont été débattus lors de la 1ère édition de la conférence Internationale » Spectrum & Technology Trends « , organisée, jeudi à Tunis, à l’initiative de l’Agence Nationale des Fréquences (ANF).

L’objectif de cette conférence qui s’inscrit dans le cadre des travaux de la commission de prospective de l’ANF, est de réunir des responsables gouvernementaux, des professionnels du secteur des TIC, des universitaires, des associations et des industriels et des organisations de normalisation afin de partager l’expérience et de débattre des opportunités de connectivité offertes par cette nouvelle tendance technologique qui est le 5G – NTN, a affirmé la DG de l’ANF, Olfa Jammeli.

La responsable, a dans ce cadre, rappelé que le réseau 5G -NTN qui assure une communication bidirectionnelle entre les smartphones et les satellites, permettra de couvrir des zones inaccessibles pour les réseaux de communications terrestres.

» Cette conférence aboutira à l’élaboration d’un document comprenant une série de recommandations sur les méthodes, les licences et les fréquences qui permettront de garantir une couverture par satellite en Tunisie.

Pour le directeur général des technologies de la communication au ministère des Technologies de la Communication, Chaouki Chihi, cette conférence vise à explorer les opportunités de mettre en place la technologie nécessaire au fonctionnement des réseaux non terrestres qui permettent de couvrir des zones reculées de la Tunisie.

A rappeler que le ministère des Technologies de la communication a réalisé, le 02 octobre, un test de connexion internet par satellite effectué par la société » Starlink « , qui dispose de satellites volant en orbite terrestre basse » LEO » et qui offrent des latences inferieures à 100 Mbps en constant. Ce satellite est en mesure de fournir cette connectivité internet haut débit directement aux utilisateurs par ses propres terminaux.