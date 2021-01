Les demandes des entreprises touristiques lésées par la pandémie seront déposées exclusivement sur une plateforme électronique

Le ministère des affaires sociales a annoncé dans un communiqué publié jeudi que les entreprises touristiques lésées par les répercussions du Covid-19 doivent déposer leurs demandes pour faire bénéficier leur salarié d’aides exceptionnelles exclusivement à travers la plateforme électronique helptourism.social.tn.

Les demandes d’aides exceptionnelles du mois de janvier démarreront à partir de lundi 1er février et se prolongeront jusqu’au 7 février 2021 selon le ministère des affaires sociales.

Cette aide exceptionnelle et mensuelle de 200 dinars sera versée pour une période de 6 mois à condition de la poursuite de la relation contractuelle entre l’employé et l’entreprise concernée, ajoute le communiqué.

La décision d’attribution de l’aide exceptionnelle qui a été publiée au JORT le 26 janvier 2021, stipule que la caisse nationale de sécurité sociale procède au versement de cette aide par mandat postal pour les employés du secteur touristique et de l’artisanat dans un un délai ne dépassant pas 3 jours à compter de la date de l’accord signé par la direction générale de l’inspection de travail et la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales après l’étude de la demande des bénéficiaires.

Concernant les guides touristiques la CNSS procède au versement de l’aide exceptionnelle mensuelle via un virement postal aux guides touristiques dans un délai ne dépassant pas 3 jours à compter de la date de l’accord signé par le ministère du tourisme , après l’étude de la demande des bénéficiaires.

