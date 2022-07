Les deux pires sorts qu’Ennahdha  puisse connaître avec Saied

Sauf miracle, l’ostracisme politique dont sont frappés Ennahdha et son chef Rached Ghannouchi ne sera pas levé ni desserré tant que Kais Saied sera au pouvoir. Une certitude assénée par de nombreux analystes politiques tant tunisiens qu’étrangers, et surtout par un fin connaisseur du mouvement islamiste, Andrew F. March – professeur de sciences politiques à l’Université du Massachusetts Amhers, co-auteur d’un ouvrage sur Ennahdha. Il note que le parti de Ghannouchi est conscient que « Saied, qui est soutenu par l’armée, pourrait utiliser toute provocation pour justifier une répression plus large qu’il menace déjà fréquemment ». Ennahda est également conscient que Saied et ses actions restent largement populaires parmi les Tunisiens, certainement plus populaires que le parlement dissous et même que l’idée de gouvernance démocratique elle-même, a-t-il ajouté dans une interview au Crown Center.

Et comme on pouvait s’y attendre, Ennahdha s’est allié à une large coalition anti-25 juillet, culminant avec la formation en avril 2022 d’un soi-disant Front de Salut National qui rassemble cinq partis du parlement dissous et de nombreux groupes de la société civile.

Les deux scénarios en présence

Il existe deux pires scénarios pour Ghannouchi et Ennahdha, prévoit Andrew F. March. Le premier est, bien sûr, une répression totale et l’emprisonnement des figures de l’opposition, en particulier celles d’Ennahdha. Cela pourrait ne pas finir par être aussi sanglant et étendu qu’en Égypte en 2013, mais ce serait dévastateur pour la transition démocratique tunisienne qui a commencé en 2011. L’autre scénario le plus pessimiste du point de vue d’Ennahdha est que Saied se débarrasse d’autres forces de l’ancien parlement et du mouvement anti-25 juillet en concluant un accord qui exclut essentiellement le mouvement islamiste du processus politique. Cela pourrait prendre la forme d’une disposition constitutionnelle interdisant les partis ayant une identité religieuse, ou quelque chose de ce genre. Saied a déjà montré des signes de vouloir draper son coup d’État dans la rhétorique laïque bourguibiste, en désavouant publiquement le jeûne du Ramadan et en omettant dans son projet de constitution une phrase de l’article 1 de la constitution existante qui déclare que l’Islam est la religion de l’État.

De la sorte, contrairement aux Frères musulmans en Égypte en 2013, Ennahdha « bénéficie du fait que le coup d’État de Saied n’était pas dirigé contre un seul parti mais, au contraire, contre l’ensemble du système démocratique… de nombreux autres partis et forces considèrent que leurs intérêts vitaux sont menacés par ce coup d’État ». D’un autre côté, beaucoup de ces entités peuvent être satisfaites d’une sorte de système politique restauré – un système certainement plus présidentialiste qu’avant le coup – dans lequel Ennahdha est essentiellement exclu de la politique. Ainsi, Ghannouchi et son parti marchent sur un chemin étroit qui consiste à la fois à éviter une réponse politique au coup d’État qui fournirait une justification facile pour une répression plus large et à maintenir une unité de but avec les partis non-islamistes qui n’aiment pas Ennahdha.

Ennahdha fera tout pour éviter les confrontations !

La réponse la plus récente d’Ennahda est de se détourner de la demande principale de restauration du parlement tel qu’il était constitué au 25 juillet 2021 et, au lieu de cela, d’appeler à un « dialogue national » par le biais du Front de salut national nouvellement formé.

Ghannouchi est un politicien avisé et patient. Son jugement et ses inclinations politiques sont une affaire quelque peu différente de son corpus d’écrits politiques et théoriques. Pour l’instant, le référendum national sur le projet de constitution de Saied n’a pas encore eu lieu et les conditions de participation aux élections prévues en décembre n’ont pas été révélées. Ghannouchi et les autres dirigeants d’Ennahda attendent certainement d’abord de voir ce que propose le président.

Tout au long de la décennie turbulente qui a suivi la révolution, il semble y avoir une seule constante dans le comportement de Ghannouchi : Il préconise ce qu’il pense être le plus opportun à chaque croisée des chemins pour la survie d’Ennahdha et la liberté de ses dirigeants et militants.

Il y a fort à parier que le mouvement islamiste fera presque tout ce qu’il peut pour éviter une réponse violente de leur part à la répression de l’Etat. Même une désobéissance civile à grande échelle ou une grève générale, avec Ennahdha isolé, semble très improbable. Alors que Ghannouchi aimerait certainement terminer sa carrière politique en ayant fait traverser cette crise à Ennahdha, en l’intégrant à nouveau dans le système politique et en le faisant accepter par d’autres forces (telles que l’UGTT et les partis politiques laïques), ‘il ferait tout pour éviter de donner aux autres partis et aux institutions de l’État la satisfaction d’avoir révélé qu’Ennahdha était finalement un groupe violent ou « terroriste ». Iil évitera les confrontations qui pourraient donner à l’État une excuse pour intensifier la répression, même si cela signifie qu’il termine sa carrière en résidence surveillée – ou même en prison – en espérant que le mouvement vivra pour refaire surface un autre jour, estime Andrew F. March.