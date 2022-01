Les « divergences fondamentales » entre Saied et Nadia Akacha dévoilées !

On sait maintenant à peu près pourquoi Nadia Akacha, la désormais ci-devant directeur du Cabinet présidentiel a démissionné de son poste.

- Publicité-

Selon une source politique citée par le Middle East Monitor, Akacha n’était pas d’accord avec le soutien que le président de la République Kais Saied apportait à la décision de son ministère de l’Intérieur de mettre à la retraite six hauts responsables de la sécurité, dont un ancien chef des services de renseignement.

Akacha avait été décrite par des fonctionnaires du gouvernement tunisien, des diplomates étrangers et d’anciens membres du personnel du Cabinet présidentiel comme la conseillère la plus proche et la plus digne de confiance de Saied, et l’intermédiaire de presque toutes les interactions avec lui, rappelle la même source.